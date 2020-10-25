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المجلس الأوروبي: تركيا تفضل الإساءات على الأجندة الإيجابية

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المجلس الأوروبي: تركيا تفضل الإساءات على الأجندة الإيجابية
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دون أن يسميه، بسبب إساءته لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب ميشيل على صفحته في "تويتر" اليوم الأحد: "بدلا عن الأجندة الإيجابية، تختار تركيا الاستفزازات والخطوات الأحادية في المتوسط والآن الإساءات. هذا أمر غير مقبول".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد أردوغان دعوته ماكرون للخضوع للفحوص العقلية، قائلا إنه "مهووس بأردوغان ليلا ونهارا... لذا فعليه الخضوع لفحص" صحته العقلية.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم على استدعاء باريس سفيرها لدى أنقرة على خلفية تصريحات مماثلة للرئيس التركي الذي هاجم ماكرون السبت، بسبب إعلانه عن إجراءات لمحاربة التيارات الإسلامية المتطرفة.

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وتساءل أردوغان عن مشكلة ماكرون مع الإسلام قائلا: "ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟.. ماكرون يحتاج لعلاج عقلي".

المصدر: نوفوستي

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