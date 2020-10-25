شهود: عشرات الموقوفين أثناء تفريق المحتجين في بيلاروس

أوقفت الشرطة العشرات أثناء احتجاجات شهدتها العاصمة البيلاروسية مينسك وغيرها من مدن البلاد، حسبما أفاد شهود عيان.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن شهود أن جل التوقيفات جرت في مينسك ومدينة غرودنا غرب البلاد.

وفي مينسك حيث استخدمت الشرطة قنابل ضوئية وصوتية ووسائل خاصة أخرى لتفريق المحتجين.

ونقلت "إنترفاكس" أن دوي انفجارات تلتها أصوات طلقات نارية سمعت في شارع أورلوفسكايا، حيث أسفرت هذه الأحداث عن وقوع إصابات بين المتظاهرين.

فيما ذكرت وكالة "تاس" أن قوات الأمن فرضت طوقا حول شارع أورولوفسكايا قرب "قصر الاستقلال" مقر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، لمنع مرور قافلة من المحتجين باتجاه المقر.

وبررت وزارة الداخلية البيلاروسية استخدام الوسائل الخاصة ضد المحتجين بضرورة منع الاعتداءات على عناصر الأمن.

وجرت مظاهرات اليوم في إطار ما أسمته المعارضة "مسيرة الإنذار الشعبي"، في إشارة إلى مهلة حتى الساعة 23:00 من مساء اليوم وجهتها إلى السلطات لتنفذ مطالب المعارضة، وفي مقدمتها تنحي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف "عنف" أجهزة الأمن في شوارع البلاد.

وكانت زعيمة المعارضة المرشحة السابقة لرئاسة البلاد سفينلانا تيخانوفسكايا، أعلنت سابقا أنه في حال عدم استجابة السلطات لهذه المطالب ستعلن مصانع البلاد الإضراب العام.

المصدر: وكالات روسية