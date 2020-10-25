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أردوغان: ماكرون مهووس بي ليلا ونهارا وعليه الخضوع لفحص طبي

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أردوغان: ماكرون مهووس بي ليلا ونهارا وعليه الخضوع لفحص طبي
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الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان
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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للخضوع للفحوص العقلية، وسط تفاقم الأزمة بين البلدين على خلفية تصريحات أردوغان المسيئة لماكرون.

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وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز اليوم الأحد، إن ماكرون "مهووس بأردوغان ليلا ونهارا... لذا عليه حقا الخضوع لفحص" صحته العقلية.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم على استدعاء باريس سفيرها لدى أنقرة على خلفية تصريحات مماثلة.

وكان الرئيس التركي هاجم ماكرون يوم السبت، بسبب إعلانه عن إجراءات لمحاربة التيارات الإسلامية المتطرفة.

وتساءل أردوغان عن مشكلة ماكرون مع الإسلام قائلا: "ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟.. ماكرون يحتاج لعلاج عقلي".

المصدر: جريدة الشرق الأوسط + وسائل إعلام

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