البيت الأبيض: نشجع أذربيجان على الهدنة مع أرمينيا
Reuters Adriano Machado
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أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تسعى لحث أذربيجان على قبول الهدنة مع أرمينيا وإنهاء النزاع في قره باغ.
وفي تصريحات لقناة CBS الأمريكية، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، إن الدبلوماسية الأمريكية تعمل جاهدة خلال الأيام الأخيرة على تحقيق السلام بين يريفان وباكو.
وأضاف: "لقد قبلت أرمينيا عرضا لوقف إطلاق النار، أما أذربيجان فلم تقبل بعد، ونحن نحث باكو على ذلك".
المصدر: تاس