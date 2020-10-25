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البيت الأبيض: نشجع أذربيجان على الهدنة مع أرمينيا

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البيت الأبيض: نشجع أذربيجان على الهدنة مع أرمينيا
Reuters Adriano Machado
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين
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أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تسعى لحث أذربيجان على قبول الهدنة مع أرمينيا وإنهاء النزاع في قره باغ.

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وفي تصريحات لقناة CBS الأمريكية، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، إن الدبلوماسية الأمريكية تعمل جاهدة خلال الأيام الأخيرة على تحقيق السلام بين يريفان وباكو.

وأضاف: "لقد قبلت أرمينيا عرضا لوقف إطلاق النار، أما أذربيجان فلم تقبل بعد، ونحن نحث باكو على ذلك".

المصدر: تاس

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