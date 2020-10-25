صحيفة: إسرائيل سلمت مساعدات لأذربيجان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن إسرائيل سلمت مساعدات إنسانية لأذربيجان على خلفية القصف الصاروخي الأرمني الذي استهدف كنجه، ثانية مدن أذربيجان.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل باعت على مدار سنوات طويلة أسلحة ومعدات عسكرية لأذربيجان، والآن قدمت لها يومي نهاية الأسبوع، بعد استئناف الأعمال القتالية مع أرمينيا، مساعدات إنسانية ومعدات طبية للسكان المدنيين الذين تضرروا جراء القصف من قبل أرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ".

وأوضح التقرير أن "الأذربيجانيين طلبوا مؤخرا مساعدات إنسانية وطبية لمعاونة عشرات المدنيين الذي تضرروا بالضربات الأرمنية في كنجه... والتي أسفرت عن مقتل 15 مدنيا وإصابة وتشريد العشرات".

وأرسلت إسرائيل ردا على هذا الطلب، سخانات وملابس دافئة وبطانيات وحقائب إسعاف ومستلزمات أساسية، كما بعثت يوم الجمعة دفعة ثانية من المساعدات شملت معدات طبية.

وأضافت الصحيفة أن سفير إسرائيل لدى أذربيجان جورج ديك، زار يوم 23 أكتوبر كنجه، والتقى الأهالي ممن فقدوا بيوتهم جراء القصف.

ولفتت "يديعوت أحرنوت" إلى أن المساعدات تم تقديمها فقط للمدنيين وليس للعسكريين.

كما ذكرت أن إسرائيل اقترحت منذ نحو أسبوعين تقديم مساعدات إنسانية لأرمينيا، التي لم توجه ردها حتى الآن.

المصدر: "يديعوت أحرنوت"