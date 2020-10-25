علييف: الأمريكيون غير معنيين بالنزاع في قره باغ

اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن المجتمع الأمريكي غير معني بالنزاع المسلح في قره باغ.

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وفي مقابلة أجرتها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قال: "لا أعتقد أن النزاع في قره باغ مسألة تهم الأمريكيين، وربما معظمهم حتى ليسوا على دراية بوجوده. لكن لا شك في أن أمريكا قوة عظمى وعامل بالغ الأهمية في تسوية هذا النزاع".

وأضاف: "موقفنا هو أن أمريكا كوسيط يجب أن تبقى محايدة وتجدد بل وتكثف محاولاتها للدفع بكلا الطرفين لإيجاد حل مشترك".

المصدر: نوفوستي