ملك ماليزيا يرفض طلب رئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ

رفض ملك ماليزيا السلطان عبد الله رياض الدين، اليوم الأحد، اقتراحا قدمه رئيس الوزراء محيي الدين ياسين لإعلان حالة الطوارئ بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال القصر الملكي في بيان، إن "الملك يعتقد أن الحكومة أدارت أزمة الجائحة إدارة طيبة وإنها قادرة بقيادة محيي الدين على مواصلة عملها".

وذكرت مصادر مطلعة، أن محيي الدين قدم الطلب بعد قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ووسط صراع على منصب رئيس الوزراء.

وسجلت ماليزيا إجمالي إصابات بكورونا بلغ 24514 إصابة، بالإضافة إلى 214 حالة وفاة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"