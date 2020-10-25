ملياردير روسي: نتيجة الانتخابات الأمريكية قد تكون سيئة على الاقتصاد الروسي

قال رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، في مقابلة تلفزيونية اليوم، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد تكون سيئة على تطور الاقتصاد الروسي.

وأضاف الملياردير الروسي: "طبعا، قد تؤدي نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى تدهور كبير في تطور الاقتصاد الروسي، إذا ظهر موقف أكثر عدوانية من جانب الإدارة الجديدة. حسنا، أو من الإدارة القديمة. أنا أقصد، أي حزمة جدية من العقوبات ستكون ضربة كبيرة".

وفرضت الولايات المتحدة في أبريل عام 2018، عقوبات على شركات ومؤسسات روسية والعديد من رجال الأعمال والمسؤولين الروس، الذين اتهمتهم بالضلوع في ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وطالت العقوبات أوليغ ديريباسكا وبعض الشركات التي كان يديرها أو يمتلك حصصا فيها. ورفعت الخزانة الأمريكية عقوباتها عن شركات "روسال" و"En+" و"يورو سيب إينيرغو" في وقت لاحق، بعد تقليص حصص ديريباسكا في تلك الشركات أو تخليه عن السيطرة عليها، لكن العقوبات ضد أوليغ ديريباسكا نفسه لا تزال سارية.

المصدر: وكالات