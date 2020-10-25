تأهب أمني في مينسك مع انتهاء مهلة المعارضة للرئيس البيلاروسي

تنتشر الشرطة والقوات الداخلية وشرطة مكافحة الشغب، في وسط العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث يتوقع تنظيم، فعالية احتجاجية جماهيرية جديدة غير مرخصة اليوم من جانب أنصار المعارضة.

ومنذ الصباح، بدأت سيارات شرطة المرور في منع حركة المرور في الشوارع المجاورة لشارع الاستقلال، أحد شوارع النقل المركزية في المدينة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال حركة السير مفتوحة في الشارع نفسه.

وسارت في هذا الشارع، قافلة كبيرة من قوات الأمن في اتجاه مركز المدينة: وهي تضم شاحنات لنقل الأفراد، وعربات مغلقة، وسيارات خراطيم المياه، وعربات مصفحة.

واليوم الأحد، تنتهي مدة "الإنذار الشعبي" الذي طرحته المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا أمام سلطات الجمهورية. وتصر تيخانوفسكايا، على أنه إذا لم يتم تلبية عدد من مطالب المعارضة بحلول 26 أكتوبر، فسيعلن الإضراب العام في جميع المؤسسات في كل البلاد. وتشمل هذه المطالب استقالة الرئيس الكسندر لوكاشينكو، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووقف "العنف في الشوارع".

المصدر: نوفوستي