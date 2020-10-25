لهذه الأسباب قررت مجلة "تايم" استبدال غلافها لأول مرة منذ 100 عام

لأول مرة في تاريخها منذ 100 عام، استبدلت مجلة "تايم" الشعار الذي يحمل اسمها على الغلاف، بصورة امرأة مكتوب على وشاحها "صوّت"، لحث الناس على المشاركة بكثافة في الانتخابات الأمريكية.

TIME replaced its logo on the cover for the first time in its nearly 100-year history. Here’s why we did it https://t.co/JtJnE40mrs — TIME (@TIME) October 25, 2020

وقالت المجلة، في مقال حول قرارها تغيير شعارها واستبداله بآخر جديد، إن "بعض الأحداث ستشكل العالم القادم أكثر من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وقرارنا لا يتعلق بمقترحات السياسة التي يجب اتباعها، ولكن حول الواقع الذي نقرر بشكل جماعي العيش فيه".

وأضافت: "لأول مرة في تاريخنا الممتد لما يقرب من 100 عام، شعارنا على غلاف نسختنا الأمريكية يدعو لضرورة ممارسة كل واحد منا حق التصويت"، ووصفت الانتخابات الأمريكية بأنها "أكثر قرار مصيري يتخذه أي منا في أي وقت مضى في صندوق الاقتراع".

وتمثل الشعار الجديد للمجلة في صورة فنية لامرأة تضع وشاحا على وجهها، في إشارة إلى إخفاء الهوية وكذلك دعوة للناس للالتزام بإجراءات الحماية من عدوى فيروس كورونا، وكُتب على الوشاح كلمة "صوّت" ورسم عليه صندوق، في إشارة إلى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر المقبل.

المصدر: تايم