ما الذي طلبه بومبيو من لوكاشينكو خلال الاتصال الهاتفي؟

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى الإفراج الفوري عن المواطن الأمريكي فيتالي شكلياروف والسماح له بمغادرة البلاد.

وقال ممثل الخارجية الأمريكية، لوكالة "نوفوستي"، إن الاتصال بين لوكاشينكو وبومبيو تم فعلا.

وأضاف: "دعا وزير الخارجية إلى الإفراج عن المواطن الأمريكي المحتجز بالخطأ فيتالي شكلياروف، وضرورة السماح له بمغادرة بيلاروس فورا. وأكد دعم الولايات المتحدة للتطلعات الديمقراطية لشعب بيلاروس".

يوم أمس السبت أفادت الأنباء بأن الرئيس البيلاروسي، وصف خلال المحادثة، روسيا بالحليف الرئيس لبلاده، وأشار بشكل خاص إلى الدعم الذي تقدمه موسكو حاليا لسلطات بيلاروس.

يعرف عن شكلياروف، مشاركته في الحملات الانتخابية في الخارج، بما في ذلك العمل في مقر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق بيرني ساندرز. وفي روسيا، تعاون شكلياروف بشكل أساسي مع السياسيين من المعارضة.

المصدر: نوفوستي