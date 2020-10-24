تيخانوفسكايا تخضع للحجر الصحي بعد مخالطتها وزيرا مصابا بكورونا

أعلنت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، أنها تخضع حاليا للحجر الصحي بعد مخالطتها لوزير الخارجية السلوفيني أنزي لوغار، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت آنا كراسولينا المتحدثة باسم تيخانوفسكايا إن "إصابتها لن تعيق عمل فريقها".

يذكر أن وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا يخضعون بدورهم للحجر الصحي بعد أن اجتمعوا مع لوغار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان لوغار أعلن إيجابية فحوصه يوم الجمعة بعد جولة إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

المصدر: "رويترز"