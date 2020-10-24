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احتجاجات أمام مقر إقامة السفير الفرنسي في إسرائيل للتنديد بتصريحات ماكرون حول الإسلام

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احتجاجات أمام مقر إقامة السفير الفرنسي في إسرائيل للتنديد بتصريحات ماكرون حول الإسلام
Reuters NIR/PKP
مدينة يافا
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تجمع نحو 200 شخص مساء يوم السبت أمام مقر إقامة السفير الفرنسي في إسرائيل، للتنديد بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن المتظاهرين حملوا لافتات مكتوبة بالعربية، ورددوا شعارات تدافع عن النبي بعد انتهائهم من صلاة العشاء في مدينة يافا.

واتهم المتظاهرون الرئيس الفرنسي بلعب دور اليمين المتطرف وإهانة الإسلام.

وكان ماكرون تعهد بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، إثر مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي الذي نشر رسوما عن النبي محمد على يد متطرف.

المصدر: "لوفيغارو"

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