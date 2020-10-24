الولايات المتحدة.. 82929 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، أن إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 8 ملايين و469976 حالة بزيادة قدرها 82929 إصابة عن الحصيلة السابقة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 223393 بعد أن أودى المرض بحياة 946 آخرين حسب الحصيلة الأخيرة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت تسجيل 83010 إصابات بكورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وبلغ الرقم السابق المسجل في 17 يوليو الماضي، 76842 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة رسميا، إلى أن المنحنى الوبائي في البلاد يتجه صعودا.

المصدر: رويترز