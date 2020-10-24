بعد احتجاجات وإطلاق للنار.. تخفيف حظر التجول في لاغوس كبرى مدن نيجيريا

بدأ العمال في تنظيف شوارع مدينة لاغوس كبرى مدن نيجيريا يوم السبت، بعد تخفيف حظر التجول الذي فرضته السلطات على مدار الساعة.

وشهدت المدينة اضطرابات استمرت عدة أيام على إثر إطلاق النار على متظاهرين خرجوا احتجاجا على وحشية الشرطة في البلاد.

وتصاعدت أعمال العنف في لاغوس، وهي مركز تجاري مترامي الأطراف ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، بعد إطلاق النار على محتجين في منطقة ليكي ليلة الثلاثاء على أيدي مسلحين قال شهود عيان إنهم جنود بعد ساعات من إعلان حظر التجول.

وقالت "منظمة العفو الدولية" إن الجنود والشرطة قتلوا ما لا يقل عن 12 محتجا يوم الثلاثاء في منطقتي ليكي وألوسا في لاغوس، ونفى الجيش وجود جنود في موقع إطلاق النار.

وأعلنت ولاية لاغوس يوم الجمعة أن القيود المفروضة على الحركة ستخفف اعتبارا من يوم السبت مع فرض حظر التجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة من صباح اليوم التالي.

المصدر: رويترز