اليونان تتلقى دعما قويا من إسرائيل في المتوسط

أفاد موقع "غريك سيتي تايمز" اليوناني بأن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أعلن دعم تل أبيب الكامل لليونان في شرق المتوسط ضد الإجراءات أحادية الجانب من قبل تركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات في تغريدة على "تويتر": "تتابع إسرائيل بقلق التطورات الأخيرة في شرق المتوسط".

وأضاف: "بعض الإجراءات الأحادية التي تتخذها تركيا قد تتصاعد وتشكل تهديدا للاستقرار الهش في المنطقة".

وأكد المتحدث أن "إسرائيل تجدد دعمها الكامل وتضامنها القوي مع اليونان في منطقتها البحرية ومعارضة أي محاولة لانتهاك هذه الحقوق".

وأشار الموقع اليوناني إلى أنه في الأشهر الأخيرة تعززت العلاقات الثلاثية بين اليونان وقبرص وإسرائيل بشكل كبير، خاصة مع استمرار تركيا في تهديدها لمنطقة شرق المتوسط.

1/2 Israel follows with concern recent developments in the East Mediterranean. Certain unilateral actions taken by Turkey may escalate and pose a threat to fragile stability in the region. pic.twitter.com/YamMrknPB9 — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) October 23, 2020

المصدر: موقع "غريك سيتي تايمز" اليوناني