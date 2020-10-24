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اليونان تتلقى دعما قويا من إسرائيل في المتوسط

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اليونان تتلقى دعما قويا من إسرائيل في المتوسط
Reuters
السفارة الإسرائيلية في اليونان
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أفاد موقع "غريك سيتي تايمز" اليوناني بأن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أعلن دعم تل أبيب الكامل لليونان في شرق المتوسط ضد الإجراءات أحادية الجانب من قبل تركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات في تغريدة على "تويتر": "تتابع إسرائيل بقلق التطورات الأخيرة في شرق المتوسط".

وأضاف: "بعض الإجراءات الأحادية التي تتخذها تركيا قد تتصاعد وتشكل تهديدا للاستقرار الهش في المنطقة".

وأكد المتحدث أن "إسرائيل تجدد دعمها الكامل وتضامنها القوي مع اليونان في منطقتها البحرية ومعارضة أي محاولة لانتهاك هذه الحقوق".

وأشار الموقع اليوناني إلى أنه في الأشهر الأخيرة تعززت العلاقات الثلاثية بين اليونان وقبرص وإسرائيل بشكل كبير، خاصة مع استمرار تركيا في تهديدها لمنطقة شرق المتوسط.

المصدر: موقع "غريك سيتي تايمز" اليوناني

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