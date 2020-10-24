في أول اجتماع حضوري منذ أشهر.. خامنئي يدعو لمعاقبة مخالفي التوجيهات الصحية

لأول مرة منذ ثمانية أشهر، اجتمع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم السبت بكبار المسؤولين في البلاد لبحث مساعي محاربة فيروس كورونا المستجد.

ووصف خامنئي خلال استقباله الرئيس حسن روحاني وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا الوضع الحالي في البلاد، بأنه "مؤسف"، مشيرا إلى أن الحد من تفشي الوباء يتطلب "اتخاذ القرارات الحكومية الحاسمة وإقناع الرأي العام والتعاون بين الأجهزة كافة وكذلك تعاون الشعب".

وشدد خامنئي على أن صحة المواطنين وسلامتهم لا تزالان على سلم أولويات الحكومة، مشيدا بـ"الأداء المتألق" للكوادر الطبية الإيرانية.

وأشار خامنئي إلى الظروف المعيشية الصعبة لبعض الأشخاص والمصالح مع تنفيذ الغرامات المتشددة، قائلا: "يجب على الحكومة أن تنظر في حزم الدعم، كما ينبغي للخيرين والناس دخول الميدان وتقديم المساعدة إلى هؤلاء الأشخاص، لأن هذا من أفضل الأعمال ووسائل التقرب إلى الله".

المصدر: RT