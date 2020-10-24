روسيا قد ترسل مزيدا من خبرائها العسكريين إلى إفريقيا الوسطى

أعلن سفير روسيا في جمهورية إفريقيا الوسطى فلاديمير تيتورينكو، أن موسكو ستدرس في وقت قريب مسألة إرسال خبراء عسكريين إضافيين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.

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وأوضح الدبلوماسي أن الحديث يدور عن تعزيز عملية إعداد كوادر الجيش الوطني في البلد المذكور، وأن وزير الدفاع في جمهورية إفريقيا الوسطى قد توجه بطلب بهذا الصدد إلى الجانب الروسي.

كما أشار السفير إلى أنه تناول هذه المسألة أثناء لقاء أجراه مؤخرا مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا.

وفي 6 فبراير 2019، وقع ممثلو السلطات وتشكيلات مسلحة على اتفاق سلام من شأنه أن ينهي المواجهات المزمنة بين مسلحي منظمة "سيليكا" الإسلامية السابقة والمليشيات المسيحية.

واتفقت الأطراف على أن الطريق الوحيد إلى ضمان تداول السلطة في البلاد يمر بتنظيم انتخابات حرة شاملة.

كما تعهدت الحكومة بضمان حرية تشكيل الأحزاب والحركات السياسية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

المصدر: نوفوستي