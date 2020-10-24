تدريبات عسكرية مشتركة بين أوكرانيا وبريطانيا

انطلقت في مدينة نيقولايف الأوكرانية تدريبات Warrior Watcher-2020 العسكرية المشتركة بين كييف ولندن، حسبما أوردت "نوفوستي" نقلا عن وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أعطى المجلس الأعلى (البرلمان) الأوكراني موافقته على دخول قوات أجنبية إلى أراضي البلاد في العام الجاري، للمشاركة في سلسلة من التدريبات متعددة الأطراف، ما مكّن أوكرانيا من إجراء تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة (Rapid Trident-2020 وSea Breeze-2020)، ورومانيا (Riverine-2020)، ومولدوفا (الجنوب-2020).

وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن الهدف من التدريبات الحالية هو تطبيق المبادئ النظرية للتخطيط وتقييم التهديدات لدى حماية المطارات والمنشآت الحيوية للبنية التحتية وفق معايير الناتو، بالإضافة إلى رفع مستوى التطابق بين القوات الأوكرانية ووحدات الحراسة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

المصدر: سبوتنيك