التحالف الدولي ينفي استهداف مخازن نفط ووقود على الحدود التركية السورية

🔴Reports that Coalition Forces attacked oil storage and fuel depots close to the Turkish-Syrian border are false🚫

التقارير التي تفيد بأن قوات التحالف هاجمت مخازن النفط ومستودعات الوقود بالقرب من الحدود التركية السورية ليست سوى اخبار عارية عن الصحة. pic.twitter.com/tWOv5EC6k8