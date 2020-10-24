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التحالف الدولي ينفي استهداف مخازن نفط ووقود على الحدود التركية السورية

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التحالف الدولي ينفي استهداف مخازن نفط ووقود على الحدود التركية السورية
Reuters
طيران التحالف الدولي - أرشيف
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نفت قوات التحالف الدولي التقارير التي تفيد بأن التحالف هاجم حاويات للنفط وخزانات للوقود على الحدود التركية السورية.

وقال وين مراتو المتحدث باسم التحالف الدولي في بيان على "تويتر": "ليست سوى أخبار عارية عن الصحة".

وأكد المتحدث أنه وفقا لقانون الصراع المسلح فإن قوات التحالف تضرب أهدافا عسكرية مشروعة فقط بعد مراعاة مبادئ الضرورة العسكرية والإنسانية والتناسب والتمييز.

المصدر: RT

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