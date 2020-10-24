التحالف الدولي ينفي استهداف مخازن نفط ووقود على الحدود التركية السورية
نفت قوات التحالف الدولي التقارير التي تفيد بأن التحالف هاجم حاويات للنفط وخزانات للوقود على الحدود التركية السورية.
وقال وين مراتو المتحدث باسم التحالف الدولي في بيان على "تويتر": "ليست سوى أخبار عارية عن الصحة".
وأكد المتحدث أنه وفقا لقانون الصراع المسلح فإن قوات التحالف تضرب أهدافا عسكرية مشروعة فقط بعد مراعاة مبادئ الضرورة العسكرية والإنسانية والتناسب والتمييز.
🔴Reports that Coalition Forces attacked oil storage and fuel depots close to the Turkish-Syrian border are false🚫— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) October 24, 2020
التقارير التي تفيد بأن قوات التحالف هاجمت مخازن النفط ومستودعات الوقود بالقرب من الحدود التركية السورية ليست سوى اخبار عارية عن الصحة. pic.twitter.com/tWOv5EC6k8
المصدر: RT