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مصدر يؤكد وجود تحريف فاضح في ترجمة عبارة البابا عن زواج المثليين

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مصدر يؤكد وجود تحريف فاضح في ترجمة عبارة البابا عن زواج المثليين
Reuters
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قال مصدر في الفاتيكان، إنه تمت ترجمة عبارة البابا فرانسيس حول الحقوق المدنية  للأزواج من نفس الجنس في الفيلم الوثائقي "فرانسيس"، بشكل غير صحيح.

وأضاف المصدر: "تم في الفيلم ارتكاب تزوير واضح، ولأغراض محددة للغاية. الهدف كان التأثير على الرأي العام للجناح الكاثوليكي المحافظ في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقد تم إجراء تحقيق داخلي في الفاتيكان، وتبين نتيجة لذلك أنه لم يتم في النص الأصلي باللغة الإسبانية، استخدام الأسرة أو الزواج، بل التعايش المدني. البابا يتحدث عن أشخاص في التعايش المدني، الذين قد يكون لديهم حقوق قانونية".

وأوضح المصدر، أن الحديث يدور عن حقوق الميراث والاستخدام المشترك للممتلكات والمسائل الضريبية والمساعدة الاجتماعية للمتعايشين.

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المصدر: تاس

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