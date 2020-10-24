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نتنياهو يتجنب الرد على سؤال محرج من ترامب عن منافسه بايدن (فيديو)

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نتنياهو يتجنب الرد على سؤال محرج من ترامب عن منافسه بايدن (فيديو)
Reuters SAV/JRB
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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تفادى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوقوع في موقف محرج بعد أن وجه له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سؤالا حول منافسه الديمقراطي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية مصورة.

وخلال مكالمة مصورة بينهما بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان، خاطب ترامب نتنياهو متسائلا: "هل تعتقد أن جو النعسان يمكنه أن يبرم مثل هذه الصفقة؟ هل تعتقد ذلك؟ أنا لا أعتقد هذا".

ونجح رئيس الحكومة الإسرائيلي بتدارك الموقف وتقديم جواب حيادي قائلا: "سيادة الرئيس، أمر واحد يمكنني أن أقوله لك: نحن نقدر الجهود للوصول إلى السلام من أي طرف أمريكي، ونحن نقدر جدا ما قدمته لنا بصورة استثنائية".

المصدر: RT

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