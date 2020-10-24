نتنياهو يتجنب الرد على سؤال محرج من ترامب عن منافسه بايدن (فيديو)

تفادى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوقوع في موقف محرج بعد أن وجه له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سؤالا حول منافسه الديمقراطي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية مصورة.

وخلال مكالمة مصورة بينهما بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان، خاطب ترامب نتنياهو متسائلا: "هل تعتقد أن جو النعسان يمكنه أن يبرم مثل هذه الصفقة؟ هل تعتقد ذلك؟ أنا لا أعتقد هذا".

ونجح رئيس الحكومة الإسرائيلي بتدارك الموقف وتقديم جواب حيادي قائلا: "سيادة الرئيس، أمر واحد يمكنني أن أقوله لك: نحن نقدر الجهود للوصول إلى السلام من أي طرف أمريكي، ونحن نقدر جدا ما قدمته لنا بصورة استثنائية".

Pour les normalisations.

Trump: "Pensez-vous que Joe le somnolent (Biden) aurait pu conclure cet accord, Bibi?"



Le PM israélien Netanyahu: "Euh, eh bien. Monsieur le Président, une chose que je peux vous dire, c'est que nous apprécions l'aide à la paix de quiconque en Amérique." pic.twitter.com/yVqAWYfN9m — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) October 23, 2020

المصدر: RT