رئيس أرمينيا: روسيا وسيط موثوق به في تسوية نزاع قره باغ

أعرب رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، عن ارتياح يريفان لدور روسيا كوسيط بين طرفي النزاع في إقليم قره باغ.

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وقال سركيسيان في مقابلة مع صحيفة "الأهرام ويكلي" المصرية الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي نشرت اليوم السبت: "في سياق النزاع في قره باغ تعد روسيا وسيطا موثوقا به ونشطا بين الطرفين المتنازعين". وأشار إلى أن موسكو أثبتت تمسكها بالبحث عن حل سلمي عندما توسطت بين الطرفين، في 10 أكتوبر، لإقامة وقف إطلاق النار في المنطقة، مضيفا أنها كانت "خطوة جريئة وأتت في الوقت المناسب، وإن كانت باكو تبقى متمسكة بموقفها العدواني المتزمت والمدمر تماما".

وسبق أن أعلنت أرمينيا وأذربيجان عن وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، اعتبارا من 10 أكتوبر، وذلك بعد محادثات مطولة خاضها وزيرا خارجية البلدين في موسكو بوساطة نظيرهما الروسي، سيرغي لافروف، لكن الهدنة لم تصمد وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرقها.

المصدر: تاس