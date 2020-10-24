مقتل شاب من الروهينغا في انفجار على الحدود بين بنغلادش وميانمار

ذكرت الشرطة اليوم السبت، أن شابا من الروهينغا (23 عاما) لقي حتفه جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من "المنطقة المحظورة" من الحدود بين بنغلادش وميانمار.

وقال الشرطي علام غير حسين، إن قوات الحدود شبه العسكرية في بنغلادش أخذت الجثمان من مجموعة من رجال الروهينغا حملوه وعادوا به إلى بنغلادش.

وأضاف أن الانفجار وقع في أراضي ميانمار مساء الجمعة.

وتابع أن الضحية كان من سكان مخيم كوتوبالونغ للاجئين وهو أحد أكبر مستوطنات اللاجئين في العالم، ويقع المخيم في جنوب شرق بنغلادش حيث يتخذ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا ملاذا بعد الفرار من الاضطهاد في ميانمار.

يشار إلى أن الضحية ورجال آخرين من الروهينغا عبروا الحدود إلى ما يعرف رسميا بميانمار ولكنها فعليا بمثابة منطقة عازلة، للصيد بالقرب من مستوطنة غير رسمية للروهينغا، حسبما قال مسؤول لدى قوات حرس الحدود شبه العسكرية في بنغلادش مشترطا عدم الكشف عن هويته نظرا لأنه غير مخول له بالتحدث إلى الإعلام.

وقال إن ميانمار زرعت لغما أرضيا في أراضيها لمنع مسلمي الروهينغا الذين تم طردهم من منازلهم في ولاية راخين بشمال البلاد، من العودة.

وتستضيف بنغلادش أكثر من مليون من مسلمي الروهينغا بعدما تم طردهم من بلادهم، وعبر نحو 750 ألف منهم الحدود بعدما شنت ميانمار حملة صارمة بحق الأقلية في أغسطس2017.

المصدر: وكالات