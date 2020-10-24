برلماني روسي: مقاتلة "إف-35" لن تتمكن من اختراق دفاعنا الجوي

قال يوري شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما (النواب) الروسي، إن ميزات مقاتلة "إف-35" الشبحية الأمريكية لا تمكنها من الالتفاف على أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

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وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، علق شفيتكين على ما أصدرته مؤسسة "راند" للأبحاث السياسية، ووصفها مقاتلة "إف-35" من الجيل الخامس بأنها الطائرة الوحيدة القادرة على مواجهة روسيا في حال اندلاع نزاع مسلح في أوروبا، وأن على دول حلف الناتو التي وقعت صفقات لشراء طائرات "إف-35" أن تقوم بتطوير أساطيلها الجوية كي تكون جاهزة لخوض عمليات واسعة بمشاركة هذه المقاتلات.

وقال شفيتكين بهذا الخصوص إن "منظومة الدفاع الجوي الروسية هي الأفضل في العالم، كما تجدر الإشارة إلى أن وسائل التصدي لأهداف العدو الجوي لا تنحصر في الدفاع الجوي ذاته بل تشمل إمكانيات أخرى عدة، بما فيها الحرب الإلكترونية وغيرها. لذا فلا شك أنه لا يمكننا القول إن طائرة إف-35 سيئة لكن ميزاتها الراهنة لا تمكنها من تجاوز وسائل الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية".

وأضاف البرلماني أن حملة الترويج الحالية لطائرة "إف-35" في أوروبا دليل واضح على اهتمام قطاع الصناعات الحربية الأمريكي ببيع هذه المقاتلة لدول القارة.

المصدر: نوفوستي