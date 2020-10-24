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ماكرون يدعو للإبلاغ عن أي محتوى يشجع على الكراهية

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ماكرون يدعو للإبلاغ عن أي محتوى يشجع على الكراهية
Reuters CHARLES PLATIAU
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
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طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، الإبلاغ عن أي محتوى أو سلوك غير قانوني يشجع على الكراهية، أو الدفاع عن الإرهاب، أو التحريض، عبر الإنترنت.

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وتوجه ماكرون، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، لمتابعيه بالقول: "إنهم يحتاجون فقط إلى بضع نقرات للدعوة إلى الكراهية، والدفاع عن الإرهاب، والتحريض على العنف، أنت فقط بحاجة إلى بضع نقرات للعمل، والإبلاغ، والإدانة، لذلك دعونا لا ندع ذلك يحدث!

وأرفق التغريدة برابط يمكن من خلاله الإبلاغ عن الحالات المطلوبة.

ويأتي هذا الطلب بعد تعهد ماكرون بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، إثر مقتل أستاذ التاريخ.

ماكرون يدعو للإبلاغ عن أي محتوى يشجع على الكراهية
twitter
تغريدة ماكرون

المصدر: "تويتر"

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