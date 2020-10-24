قرغيزستان تكشف وجهة أول زيارة خارجية لزعيمها الجديد

ذكر وزير خارجة قرغيزستان روسلان كازاكبايف اليوم السبت أن روسيا من المقرر أن تكون وجهة أول زيارة خارجية ينطلق فيها القائم بأعمال رئيس البلاد صادر جباروف.

وقال كازاكبايف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" في بيشكيك بعد عودته من زيارة إلى موسكو حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف: "نناقش هذه المسألة (زيارات جباروف الخارجية) كثيرا، وتلقينا دعوت من بعض الدول لكننا ننوي بالطبع أن تكون الزيارة الأولى إلى موسكو".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه طلب من الجانب الروسي أن يتم تحديد موعد الزيارة دون أي ربط بتطورات الوضع الداخلي في قرغيزستان، التي تشهد مرحلة انتقالية بعد استقالة الرئيس السابق سورونباي جينبيكوف تحت ضغط المعارضة في وقت سابق هذا الشهر.

واكد وزير الخارجية القرغيزي أنه بحث خلال زيارته إلى موسكو موضوع تقديم مساعدات مالية لبلاده.

وعبر كازاكبايف عن استعداد بيشكيك للنظر في توسيع قاعدة "كانت" الجوية الروسية التي تستضيفها البلاد إذا تلقت طلبا بهذا الشأن من موسكو أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتعتبر قاعدة "كانت" جزءا من قوات الانتشار السريع الجماعية، وتشارك في تأمين المجال الجوي للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وترابط فيها طائرات هجومية "سو-25" ومروحيات "مي-8".

النصدر: "نوفوستي"