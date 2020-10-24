مايك بنس يطالب بايدن بالتعليق على "فضيحة" ابنه قبل الانتخابات

دحض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مزاعم آدم شيف رئيس اللجنة الخاصة بالاستخبارات بمجلس النواب بالكونغرس حول تورط روسيا في تسريب مراسلات هنتر بايدن، ووصفها بـ"الهراء".

وقال بنس، في حديث أمس الجمعة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه يجب على المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن أن يكشف قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، بشكل علني تفاصيل نشاطات البزنس لابنه هنتر.

وخلال تعليقه، على ما تم نشره حول المراسلات الفضائحية لهنتر بايدن والتورط المحتمل لوالده في الأرباح والمناصب المهنية التي حصل عليها هنتر في أوكرانيا والصين، قال بنس، إن "الشعب الأمريكي يملك الحق في معرفة ما يمكن أن يفعله جو بايدن وعائلته".

وأشار بنس إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية مارست "اصطياد الأشباح" حول الرئيس دونالد ترامب على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية.

وأضاف: "يجب على جو بايدن أن يعلق ويشرح ما يحدث"، مؤكدا أن الأحداث التي تدين بايدن وقعت عندما كان المذكور يشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

وأكد على أن "الشعب الأمريكي يستحق الحصول على الرد قبل يوم الانتخابات".

المصدر: تاس