رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يأسف لرفض رئيس بلدية نيويورك استقباله

اعترض رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، على رفض رئيس بلدية نيويورك استقباله لضمان أن المنظمة "تعمل بكفاءة قدر الإمكان" رغم الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا.

وقال الدبلوماسي التركي، بوزكير، في بيان أمس الجمعة: "شعرت بالحزن عندما علمت أن رئيس البلدية (بيل دي بلازيو) ليس مستعدا لمقابلتي".

وأعرب بوزكير عن قلقه من النقص في التواصل، واعتبر أن "السياسات التي وضعتها مدينة نيويورك تؤثر بشكل مباشر على عمل الأمم المتحدة وبالتالي على حياة ملايين في العالم".

وقال مكتب بوزكير إن بلدية نيويورك "لم تقدم لنا سببا (...) رفضوا فقط طلبا بتحديد موعد".

ورفض بريندن فارما المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصريح صحفي، أن يوضح ما إذا كان فولكان بوزكير، يسعى إلى الحصول على استثناءات لممثلي الدول الـ193 الأعضاء، من قرار بلدية المدينة فرض حجر لمدة 14 يوما على الأجانب الذين يصلون إلى المدينة.

وقال فارما إن بوزكير "طلب في الآونة الأخيرة عقد اجتماع مع حاكم (ولاية نيويورك أندرو) كومو" وينتظر رده.

وأكد أن فولكان بوزكير "يرى أن الدبلوماسية وجها لوجه أساسية للطريقة التي تعمل بها الأمم المتحدة وتساعد الناس في جميع أنحاء العالم".

من جهتها قالت رئيسة الدائرة الدولية في بلدية نيويورك إنها "تستغرب وتأسف" لرد فعل بوزكير.

وأكدت أن "رئيس البلدية بيل دي بلازيو لديه علاقة ممتازة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومنذ بدء عمل إدارة بلازيو، حافظت مدينة نيويورك على علاقة تعاون عميقة مع أسلاف بوزكير".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن بوزكير الذي يرغب في استئناف الاجتماعات الفعلية على نطاق واسع في الأمم المتحدة، عن تنظيم قمة حول الوباء قبل نهاية ديسمبر، ومن المتوقع أن يعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بحضور فعلي للمندوبين في الثالث والرابع من ديسمبر.

المصدر: أ ف ب