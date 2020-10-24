اعتذار أمريكي لعلماء روس

قال الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، إنه يعتذر للعلماء الروس الذين رفض في وقت سابق نشر مقالتهم العلمية، بذريعة العقوبات المفروضة ضد روسيا.

ودعا الاتحاد العلماء الروس، إلى إعادة تقديم طلبهم بخصوص النشر.

وجاء في بيان للاتحاد: "بعد دراسة متأنية للعملية التي مرت بها المقالة، استنتجنا أننا كنا على خطأ عندما رفضنا نشرها بسبب العقوبات. نعتذر للمؤلفين".

في وقت سابق، رفض الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، نشر مقالة لعلماء روس من معهد الفيزياء التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. وبررت المؤسسة الأمريكية رفضها، بأن روسيا تخضع لعقوبات دولية.

وجاء في رسالة من معهد الفيزياء إلى رئيس أكاديمية العلوم ألكسندر سيرغييف: "رفض الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، النظر في مقالة تحت عنوان - العلاقة الجديدة بين ظاهرة النينيو - التذبذب الجنوبي وكهرباء الغلاف الجوي، التي تم إعدادها للنشر في مجلة Geophysical Research Letters. وبرر الاتحاد رفضه، بعدم جواز النظر في الأعمال العلمية التي تمولها الحكومة الروسية ووزارة التعليم العالي الروسية".

وأشار المعهد الروسي، في رسالته، إلى أن تصرف الاتحاد الأمريكي، يعيق الدراسات العلمية الأساسية، ويحرم المتخصصين من فرصة التواصل مع بعضهم البعض.

المصدر: نوفوستي