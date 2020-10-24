في ذكرى تأسيسها الـ75.. مدفيديف: الأمم المتحدة حالت دون وقع حرب عالمية ثالثة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الآليات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ساعدت إلى حد كبير في عدم الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة.

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جاء ذلك في مقال كتبه مدفيديف بعنوان "مشاكل قديمة وتحديات جديدة وحلول عالمية" بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة (24 أكتوبر 1945).

وقال، إنه بفضل الآليات القانونية والسياسية المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة لم يتم الانزلاق إلى هاوية حرب عالمية ثالثة، حيث تم حل العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بنظام ما بعد الحرب على هذا الكوكب، وجاء ذلك على الرغم من كل المشاكل والأزمات التي واجهتها الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها خلال هذه السنوات.

وأعرب عن أسفه لأن العالم لم يستخلص الدروس الصحيحة من المشاكل التي جلبها القرنان العشرين والحادي والعشرون.

وأشار إلى أن الدول المؤسسة للأمم المتحدة حددت مهمة المنظمة في ثلاثة مبادئ: السعي من أجل عالم مستقر وآمن، وتعزيز فكرة حقوق الإنسان، وبناء نظام عالمي أكثر عدلا.

ووفقا لمدفيديف فإن الأمم المتحدة فعلت الكثير لجعل العالم يبتعد عن الهاوية، ومن أجل عمل آليات حل الصراعات والخلافات ضمن الإطار القانوني.

وأضاف أنه من أهم مهام هذه المنظمة نزع السلاح وإزالة كافة مخزونات أسلحة الدمار الشامل في العالم.

المصدر: RT