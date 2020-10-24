أرمينيا: نقاتل ضد 3 أطراف معادية في قره باغ

أكد وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، أن الأرمن في قره باغ يضطرون للقتال ضد 3 أطراف معادية في وقت واحد، مما يؤدي إلى تفاقم النزاع.

وقال الوزير، اليوم الجمعة، في كلمة أمام مؤتمر بالفيديو لمجلس واشنطن الأطلسي: "يتميز هذا النزاع، في أن العدوان ليس فقط من جانب أذربيجان. في الواقع، يقاتل مواطنونا في قره باغ ضد ثلاثة أطراف معادية في وقت واحد. هناك مشاركة مباشرة من جانب تركيا. وكذلك يشارك المسلحون الإرهابيون الأجانب في القتال الذي تخوضه أذربيجان ضد الأرمن".

وشدد مناتساكانيان، على أن الجانب الأرمني، لن يتنازل عن "أمن المواطنين في قره باغ أبدا".

ووفقا له، منذ بداية تصعيد النزاع في 27 سبتمبر، تعرضت قرى ومدن قره باغ باستمرار للقصف من الطائرات بدون طيار، وتعرضت للقصف الجوي، ونتيجة لذلك فقد حوالي 90 ألف لاجئ منازلهم وممتلكاتهم، وتعرضت البنية التحتية للتدمير.

يوم أمس الجمعة، التقى مناتساكانيان في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين.

بدوره أجرى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، محادثات مماثلة مع مسؤولين أمريكيين.

المصدر: تاس