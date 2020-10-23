إصابة وزير خارجية سلوفينيا بكورونا

ذكرت الوكالة الرسمية للأنباء في سلوفينيا، أن وزير الخارجية أنزيه لوغار أصيب بفيروس كورونا بعد جولة له هذا الأسبوع في إستوتيا وليتوانيا ولاتفيا.

ونقلت وكالة (إس.تي.ايه) للأنباء أن الفحوص أثبتت يوم الجمعة إصابة الوزير بالفيروس، ونقلت عن بيان أصدرته وزارة الخارجية أن لوجار، الذي لا يعاني من أي أعراض للمرض وأجري له فحص اعتيادي، سيعزل نفسه لمدة عشرة أيام كما سيفعل مخالطوه.

وكانت سلوفينيا أعلنت حظر التجول وعزلا عاما جزئيا بعد أن ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بنحو ضعفين خلال الأسبوعين الماضيين ليصل إلى 19300 حالة إضافة إلى 216 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة الجمعة 1656 فيما سجلت خمس وفيات.

المصدر: رويترز