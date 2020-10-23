سيئول: سنواصل السعي لحوار بيونغ يانغ حول المسؤول المقتول

أعلنت سيئول أنها ستواصل السعي للحوار مع بيونغ يانغ لمعرفة ملابسات مقتل المسؤول الكوري الجنوبي، برصاص كوريا الشمالية الشهر الماضي.

وقال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية "لي إن-يونغ" اليوم الجمعة إن الشيء الذي لن تتخلى بلاده عنه "هو أن نعثر على جثة القتيل ونعيدها إلى عائلته" وأضاف "سيتعين علينا إيجاد طريقة لحل القضية بسلاسة من خلال الحوار".

وكان مسؤول كوري جنوبي قتل في 22 سبتمبر أثناء انجرافه إلى المياه الكورية الشمالية، وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية في وقت سابق أن الجنود الكوريين الشماليين أحرقوا جثته بعد قتله، وهو ما نفته بيونغ يانغ التي اعتذرت عن الحادث مؤكدة "أن ما أحرقه الجنود هو متعلقاته وأن جثته فقدت".

المصدر: وكالة يونهاب