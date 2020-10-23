اعتقال متلاعبين بأسعار صرف العملات الأجنبية في طهران

أعلن رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في طهران العقيد علي ولي بور، أن قوات الشرطة اعتقلت 100 شخص من المتلاعبين بأسعار صرف العملات الأجنبية.

وقال ولي بور: "المتلاعبون بالعملات غيروا من أسلوبهم، حيث أنهم انتقلوا إلى الأجواء الافتراضية، وهم يسعون إلى إشعال سوق العملات الأجنبية والذهب".

وأضاف: "بعد تحديد هويات 100 شخص من المتلاعبين بأسعار الصرف، تم اعتقالهم بقرار من الجهاز القضائي منذ مارس الماضي، وضبطت كمية من العملات الأجنبية تم تسليمها إلى البنك المركزي".

وأشار إلى اعتقال 4 أشخاص من المتلاعبين بسعر الذهب في طهران خلال الأسبوع الجاري.

المصدر: "فارس نيوز"