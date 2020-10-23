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أكار: أنقرة وأثينا تلغيان مناوراتهما المضادة شرقي المتوسط

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أكار: أنقرة وأثينا تلغيان مناوراتهما المضادة شرقي المتوسط
AFP
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عقب اجتماع وزراء دفاع حلف "الناتو" عبر الفيديو، أن أنقرة وأثينا قررتا إلغاء مناورتهما المضادة شرق المتوسط، بناء على مقترح من بلاده.

وقال أكار، إن "تركيا تؤيد حل المشاكل عبر القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والحل والحوار السياسي".

وأضاف: "قدمنا مقترحا يتناسب مع المسار العام ومبادئ اجتماع الحلف، حيث أعربنا عن استعدادنا لإلغاء إخطار نافتكس المعلن من جانبنا كبادرة حسن نية، في حال إلغاء اليونان إخطار نافتكس المعلن من جانبها".

وتابع: "الأمين العام للحلف تعاطى بإيجابية للغاية مع المقترح وأعرب عن دعمه له، ولاحقا أعرب نظيري اليوناني عن دعمه للمقترح وتعاطى بإيجابية معه".

وأشار الوزير التركي إلى أن ممثلي بلاده في الحلف يعملون على إلغاء المناورات، متوقعا استكمال الإجراءات خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن تركيا أعلنت إخطار "نافتكس" اعتبارا من 28 أكتوبر الجاري، لإجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، ردا على إعلان مماثل لليونان ينتهي في 29 من الشهر ذاته.

المصدر: "الأناضول"

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