أكار: أنقرة وأثينا تلغيان مناوراتهما المضادة شرقي المتوسط

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عقب اجتماع وزراء دفاع حلف "الناتو" عبر الفيديو، أن أنقرة وأثينا قررتا إلغاء مناورتهما المضادة شرق المتوسط، بناء على مقترح من بلاده.

وقال أكار، إن "تركيا تؤيد حل المشاكل عبر القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والحل والحوار السياسي".

وأضاف: "قدمنا مقترحا يتناسب مع المسار العام ومبادئ اجتماع الحلف، حيث أعربنا عن استعدادنا لإلغاء إخطار نافتكس المعلن من جانبنا كبادرة حسن نية، في حال إلغاء اليونان إخطار نافتكس المعلن من جانبها".

وتابع: "الأمين العام للحلف تعاطى بإيجابية للغاية مع المقترح وأعرب عن دعمه له، ولاحقا أعرب نظيري اليوناني عن دعمه للمقترح وتعاطى بإيجابية معه".

MSB HULUSİ AKAR: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) "NATO'daki toplantıda teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı. Arkadaşlarımız çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz.”https://t.co/d80QpxXiLi#HulusiAkarpic.twitter.com/qXv4INdQom — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2020

وأشار الوزير التركي إلى أن ممثلي بلاده في الحلف يعملون على إلغاء المناورات، متوقعا استكمال الإجراءات خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن تركيا أعلنت إخطار "نافتكس" اعتبارا من 28 أكتوبر الجاري، لإجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، ردا على إعلان مماثل لليونان ينتهي في 29 من الشهر ذاته.

المصدر: "الأناضول"