"واشنطن بوست": استئناف تجارب لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا قريب جدا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن تجارب لقاح شركة "جونسون آند جونسون" ضد كورونا ستستأنف "قريبا جدا".

ووفقا للصحيفة فإن لجنة مستقلة حققت في حالة مشارك في التجارب أصيب بجلطة دماغية، وخلصت إلى أنه لا علاقة لمرضه باللقاح.

وكانت الشركة قالت في 12 أكتوبر إنها علقت بصفة مؤقتة تجاربها السريرية للقاح "كوفيد-19" بعد إصابة أحد المتطوعين في الدراسة بمرض لا تفسير له، ما أدى إلى تعطل أحد أكبر الجهود المبذولة لاحتواء الوباء العالمي.

وجاءت خطوة "جونسون آند جونسون" بعد إجراء مماثل اتخذته شركة "أسترازينيكا" في سبتمبر الماضي، بسبب مرض أحد المتطوعين في الدراسة البريطانية.

المصدر: وكالات