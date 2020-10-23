أردوغان يدين اقتحام الشرطة الألمانية مسجدا في برلين بالأحذية

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتحام الشرطة الألمانية مسجدا بالأحذية في العاصمة برلين، مستنكرا انتهاك حرمة دور العبادة في أوروبا.

وكتب على "توتير": "مستوى العنصرية ومعاداة الإسلام والتجاهل التام لحرية المعتقد، كان واضحا في اقتحام مسجد مولانا في برلين".

وأضاف: "لا يهم أين وبأي شكل في العالم.. سنواصل بشكل حاسم كفاحنا ضد العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام".

Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür.



Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2020

وتابع: "أوروبا، التي يشار إليها منذ سنوات على أنها مهد الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، تحولت للأسف إلى هيكل يحارب خلافاته اليوم".

وشدد الرئيس التركي على أنه "لا يمكن لأي ذريعة أن تشرعن انتهاك قدسية دور العبادة".

وداهم 150 عنصرا من أفراد الشرطة الألمانية مسجد "مولانا" ببرلين، في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي وجمع تبرعات لمكافحة كورونا بلغت 70 ألف يورو، حسب صحيفة "بيلد".

المصدر: "وكالات"