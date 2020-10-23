اليونان تحتج لتركيا على إخطار ملاحي "غير قانوني"

احتجت اليونان لدى تركيا على إخطار ملاحي "غير قانوني" أصدرته أنقرة، للإشعار بعمليات بحث قرب جزيرة كاستيلوريزو في الجرف القاري اليوناني.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن السفير اليوناني لدي أنقرة احتج في وقت سابق اليوم الجمعة، لدى الجانب التركي على قرار NAVTEX الجديد غير القانوني (الإخطار الملاحي) الذي أصدرته تركيا، لإجراء عمليات بحث غير قانونية بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو في الجرف القاري اليوناني.

وأضافت الخارجية اليونانية أن الجانب اليوناني جدد التأكيد على أن "الإجراءات غير القانونية للجانب التركي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهو ما يدينه الجانب اليوناني بشكل قاطع".

وشددت على أن "الإجراءات التركية تزيد من مناخ التوتر المتفاقم بسبب الأعمال التركية، ما يزيد حدة التوتر ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر: RT