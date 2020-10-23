الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا

سجلت الولايات المتحدة 76195 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثانية أكبر حصيلة يومية جديدة للإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة.

وأظهر تحليل أعدته "رويترز"، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 76195، مقتربا من الرقم القياسي البالغ 77299 والمسجل في 16 من يوليو الماضي.

كما سجلت 916 وفاة بعد يوم من تسجيل أكثر من 1200 وفاة للمرة الأولى منذ أغسطس.

وزاد عدد وفيات مرض كوفيد-19 بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الماضي وبلغ في المتوسط 785 يوميا خلال الأيام السبعة الأخيرة.





المصدر: وكالات