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الشرطة الأمريكية تعتقل شخصا "خطط لاغتيال جو بايدن" (صورة)

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الشرطة الأمريكية تعتقل شخصا
Reuters KFM
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن
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اعتقلت قوات الأمن الأمريكية شخصا من ولاية كارولاينا الشمالية بحوزته عدد كبير من الأسلحة والبنادق، كان "يخطط لاغتيال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن".

وكانت هيئة المحلفين الفيدرالية وجهت لائحة اتهام ضد ألكسندر هيليل تريسمان (19 عاما) في سبتمبر الماضي بتهمة حيازة صور لمواد إباحية للأطفال، وبعد التحقيق في مقتنياته وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، توصل المحققون لوجود نية ارتكابه إطلاق نار جماعي في عيد الميلاد أو "الجمعة السوداء"، فضلا عن مخطط لاغتيال بايدن.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن تريسمان اشترى منزلا في نيو هامبشاير وأقام على بعد 4 أميال من منزل بايدن، كما نشر تساؤلا على أحد حساباته يقول فيه: "هل يجب أن أقتل جو بايدن؟".

وتشير الأدلة التي جمعها المحققون إلى أن تريسمان وضع خططا مبدئية لمغادرة البلاد لاحقا بجواز سفر بولندي تم اكتشاف نسخة مصورة منه على حاسوبه.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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