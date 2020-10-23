لافروف يبحث في أثينا الاثنين ملفات إقليمية ودولية

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، أن الوزير نيكوس ديندياس، سيبحث يوم الاثنين المقبل مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عددا من الملفات الإقليمية والدولية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية اليونانية، فإن "المناقشات ستشمل القضايا ذات الاهتمام الثنائي، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والطاقة، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين سيبحثان أيضا، الوضع في شرق المتوسط، وملفات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قضية قبرص، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأكد البيان، أن الوزيرين سيوقعان على مذكرة مشتركة تخص التبادل الثقافي بين البلدين واعتبار عام 2021 "عام التاريخ الروسي اليوناني"، بعدها سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا للإدلاء بنتائج المباحثات الثنائية.

المصدر: RT