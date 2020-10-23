 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الليبيين على وقف إطلاق نار

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الليبيين على وقف إطلاق نار
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p061

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بتوصل الطرفين المتحاربين في ليبيا لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في كل مناطق البلاد.

إقرأ المزيد
انسحاب المرتزقة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة.. بنود الاتفاق بين طرفي النزاع الليبي
انسحاب المرتزقة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة.. بنود الاتفاق بين طرفي النزاع الليبي

ووصف بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، الاتفاق بـ"الجيد"، مؤكدا ضرورة الانتظار لمعرفة مزيد من التفاصيل حول ما حدث في جنيف.

ورغم الترحيب الأولي بالاتفاق، يبقى الأوروبيون حذرين تجاهه، حيث "يتعين رؤية كيفية تنفيذه، فنحن نعي جيدا أن تنفيذ الاتفاق أصعب من التفاوض بشأنه، حسب تصريحات أدلى بها ستانو اليوم.

وتنظر بروكسل إلى اتفاق اليوم على أنه خطوة يؤمل أن تمهد الطريق أمام استئناف الحوار السياسي بين الطرفين الليبيين، والذي يشكل بدوره شرطا أساسيا لإطلاق حزمة المساعدات الأوروبية الموعودة.

وكرر المتحدث تصميم الاتحاد على الاستمرار في دعم عمل الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في ليبيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان حدد شروطا لإطلاق حزمة مساعداته لليبيين، منها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستئناف ضخ النفط والشروع بالحوار السياسي.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 قد توصلوا خلال اجتماعاتهم في جنيف برعاية الأمم المتحدة الى اتفاقيات حول عدة ملفات منها وقف إطلاق النار وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر.

المصدر: آكي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا