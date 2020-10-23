الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الليبيين على وقف إطلاق نار

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بتوصل الطرفين المتحاربين في ليبيا لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في كل مناطق البلاد.

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ووصف بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، الاتفاق بـ"الجيد"، مؤكدا ضرورة الانتظار لمعرفة مزيد من التفاصيل حول ما حدث في جنيف.

ورغم الترحيب الأولي بالاتفاق، يبقى الأوروبيون حذرين تجاهه، حيث "يتعين رؤية كيفية تنفيذه، فنحن نعي جيدا أن تنفيذ الاتفاق أصعب من التفاوض بشأنه، حسب تصريحات أدلى بها ستانو اليوم.

وتنظر بروكسل إلى اتفاق اليوم على أنه خطوة يؤمل أن تمهد الطريق أمام استئناف الحوار السياسي بين الطرفين الليبيين، والذي يشكل بدوره شرطا أساسيا لإطلاق حزمة المساعدات الأوروبية الموعودة.

وكرر المتحدث تصميم الاتحاد على الاستمرار في دعم عمل الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في ليبيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان حدد شروطا لإطلاق حزمة مساعداته لليبيين، منها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستئناف ضخ النفط والشروع بالحوار السياسي.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 قد توصلوا خلال اجتماعاتهم في جنيف برعاية الأمم المتحدة الى اتفاقيات حول عدة ملفات منها وقف إطلاق النار وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر.

المصدر: آكي