الولايات المتحدة.. حرائق كولورادو ما زالت مشتعلة منذ أغسطس

ما زالت آلاف الهكتارات من المساحات الغابية تحترق شمال كولورادو الأمريكية منذ شهر أغسطس، حيث تم إجلاء العديد من العائلات.

وأتت النيران على محميات وطنية قريبة من دنفر، حيث غذى المناخ الجاف والرياح القوية التي بلغت سرعتها 112 كيلومترا في الساعة، توسع الحرائق التي نجم عنها دخان كثيف، أعاق عناصر فرق الإطفاء على إخماد النيران.

NEW: We now have the 1st and 2nd largest fires in Colorado’s state history raging at the same time.



Tonight, we fear they could meet as they are now mere miles away from each other.



1st: #CameronPeakFire

2nd: #EastTroublesomeFirepic.twitter.com/JdQe3uvfcr — Jeffrey Cook (@JeffreyCook) October 23, 2020

وشقت طوابير طويلة من السيارات طريقها للخروج من المنطقة حيث استمرت النيران في التصاعد، فيما كانت العائلات التي فرت من المنطقة تراقب منازلها تشتعل فيها النيران بكاميرات الأمن المنزلية.

وقد أتى الحريق الواقع بالقرب من قمة غرايمز في غابة أراباهو الوطنية على أكثر من 170000 فدان وتم احتواؤه بنسبة 5٪ فقط. ويتواصل تنفيذ عمليات الإجلاء في أنحاء غراند كاونتي.

وذكر المركز الوطني المشترك بين الوكالات لإطفاء الحرائق أن هناك 60 حريقا أتت على أكثر من 3.9 مليون فدان في جميع أنحاء البلاد. فيما يواصل رجال الإطفاء إحراز تقدم نحو احتواء الحرائق الكبيرة في عدة ولايات.

المصدر: "CNN"+ وكالات