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انفجار وحريق في محطة لإنتاج البتروكيميائيات جنوبي إيران

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انفجار وحريق في محطة لإنتاج البتروكيميائيات جنوبي إيران
حريق في مدينة بندر إمام جنوبي إيران (صورة أرشيفية)
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا تبعه حريق وقع في محطة لإنتاج البتروكيميائيات في ميناء بندر إمام بمدينة ماهشهر جنوب البلاد اليوم الجمعة.

وأفاد موقع "عصر جنوب" في المدينة بأن الانفجار وقع في وحدة معالجة البتروكيميائيات العطرية في المحطة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، مضيفا أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران.

وفي وقت لاحق، أفاد رئيس إدارة الصحة والسلامة في منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيميائيات في ميناء الإمام الخميني، بأن الحريق بات تحت السيطرة، وتعمل فرق الإطفاء والتشغيل في الشركة على إخماده، مؤكدا عدم وقبوع إصابات جراء الحادث.

وتعرضت محطات طاقة وغاز وبتروكيميائيات ومنشآت عسكرية ونووية خلالة فصل الصيف لأحداث مشبوهة، وكشفت السلطات الأسبوع الماضي عن هجوم سيبراني تعرضت له مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، مما أدى إلى تعطل نظام الاتصال في ميناء بندر عباس ومؤسستين حكوميتين.

المصدر: RT + وكالات إيرانية

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