قطاع الثقافة في فرنسا يحصل على دعم مالي بـ 115 مليون يورو

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو تخصيصها 115 مليون يورو لدعم قطاع الثقافة لتمكينه من مواجهة تحديات الأضرار الناجمة عن تداعيات أزمة وباء كورونا وحظر التجول الليلي.

وقالت الوزيرة "كل واحد منا، وكلنا بحاجة إلى الثقافة، وربما بشكل أكبر خلال هذه الأزمة التي عصفت بقدرتنا على التجمع".

وأوضحت باشلو أن 85 مليون يورو ستوجه إلى النشاطات الثقافية الحية كالمسرح والرقص والأوبرا والموسيقى، فيما تخصص المبالغ المتبقية المقدرة بـ 30 مليون يورو لقطاع السينما. ووعدت بالسعي إلى تمديد الإعفاء من الأعباء الجبائية على النشاطات الثقافية الحية خلال النصف الأول من العام المقبل لتخفيف الأعباء على المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

وكان قطاع الثقافة قد استفاد من مساعدة سابقة، قبل نحو شهرين، بقيمة 2 مليار يورو في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي الحكومية لسنتي 2021 و2022.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية.