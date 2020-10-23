 
مباشر

قطاع الثقافة في فرنسا يحصل على دعم مالي بـ 115 مليون يورو

أخبار العالم

قطاع الثقافة في فرنسا يحصل على دعم مالي بـ 115 مليون يورو
Reuters
وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p05u

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو تخصيصها 115 مليون يورو لدعم قطاع الثقافة لتمكينه من مواجهة تحديات الأضرار الناجمة عن تداعيات أزمة وباء كورونا وحظر التجول الليلي.

وقالت الوزيرة "كل واحد منا، وكلنا بحاجة إلى الثقافة، وربما بشكل أكبر خلال هذه الأزمة التي عصفت بقدرتنا على التجمع".

 وأوضحت باشلو أن 85 مليون يورو ستوجه إلى النشاطات الثقافية الحية كالمسرح والرقص والأوبرا والموسيقى، فيما تخصص المبالغ المتبقية المقدرة بـ 30 مليون يورو لقطاع السينما. ووعدت بالسعي إلى تمديد الإعفاء من الأعباء الجبائية على النشاطات الثقافية الحية خلال النصف الأول من العام المقبل لتخفيف الأعباء على المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

 وكان قطاع الثقافة قد استفاد من مساعدة سابقة، قبل نحو شهرين، بقيمة 2 مليار يورو في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي الحكومية لسنتي 2021 و2022.

 

المصدر: وسائل إعلام فرنسية.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا