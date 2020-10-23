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موسكو ويريفان تدعوان لسحب المسلحين الأجانب فورا من قره باغ

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موسكو ويريفان تدعوان لسحب المسلحين الأجانب فورا من قره باغ
Sputnik
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دعت الخارجية الروسية والسفارة الأرمنية لدى موسكو إلى السحب الفوري للمسلحين القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من منطقة النزاع في إقليم قره باغ.

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أفادت بذلك الخارجية الروسية في بيان نشرته عقب لقاء جمع اليوم الجمعة أوليغ سيرومولوتوف، نائب الوزير، وسفير أرمينيا في روسيا وردان توغانيان.

وقال البيان إن الطرفين تبادلا وجهات النظر على خلفية التصعيد المستمر في قره باغ، وشددا على أن "نقل عناصر جماعات مسلحة غير شرعية من بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إلى المنطقة أمر مرفوض، و "من الضروري سحبهم من هناك دون تأخير".

وفي وقت سابق، عبرت روسيا مرارا عن بالغ قلقها إزاء تقارير تتحدث عن نقل مسلحين أجانب إلى قره باغ، مؤكدة أنها تملك معلومات تثبت صحة هذه البيانات.

المصدر: RT

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