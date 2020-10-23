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بما فيها خطف القنصل العام في اسطنبول.. واشنطن تحذر من خطر هجمات ضد أمريكيين في تركيا

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بما فيها خطف القنصل العام في اسطنبول.. واشنطن تحذر من خطر هجمات ضد أمريكيين في تركيا
Reuters Umit Bektas
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أعلنت سفارة واشنطن في تركيا اليوم الجمعة عن تعليق خدمات التأشيرات بشكل مؤقت، بزعم أنها حصلت على معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين في البلاد.

وأصدرت السفارة اليوم الجمعة تحذيرا أمنيا ذكرت فيه أنها حصلت على تقارير ذات مصداقية عن خطر وقوع هجمات إرهابية وعمليات خطف بحق مواطنين أمريكيين وأجانب في اسطنبول، بمن فيهم قنصل الولايات المتحدة العام في المدينة، وكذلك في مناطق أخرى من البلاد.

ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بتوخي أعلى درجات اليقظة أثناء التواجد في أماكن تجمع الأمريكيين والأجانب، بما فيها مباني المكاتب الكبيرة والمراكز التجارية.

وأكدت السفارة أن كافة الممثليات الدبلوماسية الأمريكية في تركيا تعلق في هذه الظروف مؤقتا تقديم الخدمات إلى المواطنين، بما يشمل خدمات التأشيرات.

المصدر: RT

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