بيسكوف يرد على ترامب بشأن البيئة السيئة في روسيا

علق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع البيئي المتردي في روسيا.

وقال بيسكوف، إن هذا الموضوع يعتبر جزءا من خطط التنمية الوطنية لروسيا.

وشدد ممثل الكرملين، على أنه لا توجد دولة تستطيع بمفردها التعامل مع المشكلات البيئية، ولذلك هناك ضرورة للتعاون الدولي في هذا المجال.

وقال بيسكوف: "بالطبع، هناك أماكن في روسيا، يكون الهواء فيها ملوثا. ولكن مثل هذه الأماكن، توجد في جميع دول العالم. وهذا الأمر يعد في روسيا حاليا، من الأولويات الرئيسية".

في وقت سابق، تحدث ترامب عن الإنجازات البيئية لبلاده، قائلا إن "الولايات المتحدة لديها أنظف هواء، وأنقى المياه وأفضل مؤشرات في مجال الانبعاثات الكربونية، على عكس الصين وروسيا والهند".

المصدر: نوفوستي