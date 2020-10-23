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الكرملين: السباق على "قلة الحب" لروسيا أصبح أمرا مألوفا في الانتخابات الأمريكية

أخبار العالم

الكرملين: السباق على
Sputnik
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عبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أسف موسكو من حقيقة أن السباق على إظهار أكبر قدر من "عدم حب روسيا" أصبح سمة دائمة لكافة العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "نعي هذا الأمر جيدا ولا يمكننا إلا التعبير عن أسفنا".

وأوضح أن الكرملين لم يتابع مناظرات المرشحين للرئاسة الأمريكية، لكنه "اطلع على تقارير إعلامية عديدة حول هذا الموضوع"، وأضاف: "في نهاية الأمر، فإن الناخب الأمريكي والأمريكيين العاديين هم من تستهدفهم هذه المناظرات، ويتعين عليهم، وليس علينا، الحكم بمن فاز في هذه المناظرات".

المصدر: وكالات

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