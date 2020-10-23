الكرملين: السباق على "قلة الحب" لروسيا أصبح أمرا مألوفا في الانتخابات الأمريكية

عبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أسف موسكو من حقيقة أن السباق على إظهار أكبر قدر من "عدم حب روسيا" أصبح سمة دائمة لكافة العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "نعي هذا الأمر جيدا ولا يمكننا إلا التعبير عن أسفنا".

وأوضح أن الكرملين لم يتابع مناظرات المرشحين للرئاسة الأمريكية، لكنه "اطلع على تقارير إعلامية عديدة حول هذا الموضوع"، وأضاف: "في نهاية الأمر، فإن الناخب الأمريكي والأمريكيين العاديين هم من تستهدفهم هذه المناظرات، ويتعين عليهم، وليس علينا، الحكم بمن فاز في هذه المناظرات".

المصدر: وكالات